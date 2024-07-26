باريس 2024.. ضربة قوية للأولمبياد بعد توقف حركة السكة الحديد

ياسر رشاد - القاهرة - تلقت دورة الألعاب الأولمبية باريس ضربة موجعة، بعد إعلان شركة سكك الحديد الفرنسية توقف حركة المرور بين عدد من المدن.

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وذكرت شبكة بي إن سبورتس أن أعمال التخريب تسببت في إيقاف حركة المرور بشوارع فرنسا في ظل الأستعداد لأفتتاح دورة الألعاب الأولمبية.

وقال جان بيار فاراندو رئيس مجلس إدارة شركة السكك الحديدية الفرنسية أن الهجوم على شبكة القطارات السريعة تسبب في حالة من الإضطراب.

وأضاف أن هذه الإضطرابات من المتوقع أن تستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع لتؤثر على حوالي 800 ألف راكب.

ومن المقرر أن ينطلق حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الصيفية "أولمبياد باريس 2024"، بحضور الرياضيون الممثلون لـ206 لجنة أولمبية وطنية، وحوالي 120 قائد دولة ورؤساء حكومات.

وسيقام حفل الافتتاح خارج أسوار ملاعب المستطيل الأخضر، حيث ستفتح باريس 2024 نهجاً جديداً، بإقامة الحفل على طول شريان نهر السين الفرنسي، رغم التحذيرات الاستخباراتية الأمريكية.