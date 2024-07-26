هاري ماجواير يؤكد استمراره مع مانشستر يونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - حسم الدولي الإنجليزي هاري ماجواير الجدل الدائر حول امكانية رحيله عن صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال هاري ماجواير في تصريحات لشبكة “سكاي” لقد تم إخباري بالفعل أنني سأكون جزءاً من مستقبل الفريق هنا في مانشستر يونايتد ".

وأضاف: “ لكي أكون أميناً كل ما سمعته أنني مستمر مع الفريق هنا ”.

وأكمل: “ انا سعيد في مانشستر يونايتد ومستعد للقتال من أجل حصد الألقاب الكبيرة، أريد أن أحقق الإنتصارات هنا مجدداً ”.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن بشكل رسمي تعاقده مع المدافع الفرنسي ليني يورو، الأمر الذي اثار العديد من التكهنات حول مستقبل هاري ماجواير مع الشياطين الحمر.

وخرج ماجواير من حسابات ساوثجيت المدير الفني السابق لمنتخب انجلترا خلال منافسات بطولة يورو 2024 الأخيرة.