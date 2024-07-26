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ثلاثي مرعب بالهجوم.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري

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ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى ضيفاً ثقيلاً على نظيره المصري البورسعيدى مساء الجمعة علي استاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن عشر من عمر مسابقة الممتاز.

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ومن المتوقع أن يبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المباراة بالتشكيل الأتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، كريم فؤاد.

في خط الوسط: أليو ديانج، إمام عاشور، أكرم توفيق.

في الهجوم: بيرسى تاو، حسين الشحات، وسام أبو علي

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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