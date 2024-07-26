"شاط كرة في المحيط".. حازم إمام مازحا بشأن عودة ميدو من الاعتزال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق حازم إمام لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على قرار أحمد حسام ميدو بالعودة من الاعتزال.

وقال حازم إمام مازحا، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس خلال فعاليات مهرجان العلمين: "لازم يراجع نفسه في القرار، شاط كرة في المحيط حتى الآن لم نجدها".

وأعلن ميدو عودته لممارسة كرة القدم، قائلا: "أراهن على تسجيلي 10 أهداف وسألتحق بفريق الموسم المقبل في الدوري المصري".

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