"الشناوي في حراسة المرمى".. التشكيل المتوقع للأهلي ضد المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

يحل الأهلي ضيفا على بيراميدز، في التاسعة مساء اليوم، على ستاد برج العرب بالأسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ18 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365"، استقرار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على محمد الشناوي في مركز حراسة المرمى، بعدما خاض المباراة السابقة ضد بيراميدز والتي انتهت لصالح الأهلي بهدف نظيف.

وقال المصدر إن التشكيل المتوقع للأهلي كالآتي:

حراسة المرمى، محمد الشناوي

خط الدفاع، عمر كمال، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، كريم فؤاد

خط الوسط، أكرم توفيق، أليو ديانج، إمام عاشور

خط الهجوم، حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبوعلي

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 66 نقطة، فيما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثالث برصيد 52 نقطة.

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