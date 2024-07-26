السويحلي الليبي يكشف حقيقة مفاوضات عمرو السولية.. ولاعب آخر من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف وليد الترهوني مدير التعاقدات بنادي السويحلي الليبي، حقيقة التفاوض مع لاعبين من الدوري المصري.

وقال الترهوني، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "دخلنا في مفاوضات مع أحمد قندوسي والأهلي في يناير الماضي، ولكننا تأخرنا قليلًا إذ تمت إعارته لسيراميكا كليوباترا، الآن نحن في غمار فتح المفاوضات مع الأهلي من جديد، والمؤشرات إيجابية".

وأَضاف: "كان هناك اتفاق مع وكيل السولية ولا تزال هناك مفاوضات مع اللاعب رغم تجديد تعاقده قبل أسبوع، و ينافسنا نادي الاتحاد الليبي، وتحدثت مع رئيس النادي الجديد بهذا الصدد".

وأتم تصريحاته: "تفاوضنا مع سيف الدين الجزيري في ديسمبر الماضي وكنا قريبين من ضمه ولكن لم تكتمل الصفقة، وهناك مفاوضات حالية لضم لاعب آخر من هجوم الزمالك".

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