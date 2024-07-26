شكرا لقرائتكم خبر عن "وحش الزمالك" يعقد جلسات نفسية مع "الشناوى" قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

يعقد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، جلسات مكثفة مع حارسه الصاعد محمود الشناوى فى معسكر الفريق الابيض حالياً لتجهيزه نفسياً لمواجهة بيراميدز بالدوري الليلة.

وطالب عبد الواحد السيد الشناوى بالتحلى بالهدوء خلال لقاء الليلة والابتعاد عن العصبية والتوتر، مؤكداً ثقة الجهاز الفنى الشديدة فى قدراته الفنية والبدنية.

اقترب الحارس الشاب محمود أشرف "الشناوي" من الظهور فى عرين الزمالك للمرة الأولى فى تاريخه أمام بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ولا تُعد هذه هي المرة الأولى التي يتم تصعيد فيها الحارس الذي ينشط بفريق مواليد 2004 ولكن تم تصعيده أكثر من مرة بينها مع المدير الفني البرتغالي الأسبق فيريرا وحينها كان محمود حارسًا لفريق الأمل.

ولم يظهر محمود الشناوي في أي مباراة رسمية مع نادي الزمالك منذ تصعيده للتدريب مع الفريق الأول.

وتم استبعاد محمد صبحي حارس مرمى الزمالك من قائمة الفريق التي تستعد مواجهة بيراميدز، بعد إصابته بشرخ في الكتف ، فيما تم استبعاد محمد عواد بسبب أزمة تمديد تعاقده.

ويسعى الزمالك إلى مواصلة انتصاراته بعد الفوز على بروكسي بكأس مصر، ثم الفوز على الداخلية بالدوري، فيما يحاول بيراميدز تعويض خسارته الأخيرة أمام الأهلي، للتمسك بأمل التتويج ببطولة الدوري العام.

ويحتل الزمالك المركز الخامس من برصيد 48 نقطة من أصل 27 مباراة، بينما يتواجد بيراميدز في صدارة الترتيب ترتيب جدول الدوري العام برصيد 68، من أصل 29 مواجهة.