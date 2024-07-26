شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سمير وأحمد الجندى يحملان علم مصر فى حفل افتتاح أولمبياد باريس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بباريس فى الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل بمشاركة البعثة المصرية التى يصل قوامها إلى 148 لاعب ولاعبة.

ومن المقرر أن يحمل علم مصر فى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 الثنائي أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو فى الخماسي الحديث، وسارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو في رفع الأثقال.

ويقام حفل افتتاح الدورة الأولمبية فى السابعة والنصف مساء اليوم على نهر السين.

وجاءت قائمة الألعاب الرياضية التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك.