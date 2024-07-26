شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السباحة التوقيعية يطير إلى فرنسا للمشاركة فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر المنتخب الوطني للسباحة التوقعية صباح اليوم، الجمعة، إلى العاصمة الفرنسية باريس، ليلحق بالبعثة الأولمبية المصرية فى فرنسا للمشاركة في الأولمبياد التي تنطلق رسميا اليوم الجمعة.

ويتكون المنتخب الوطني من اللاعبات: نيهال نبيل ، هنا هيكل ، نادين وسام ، سندس احمد ، فريدة عمرو ، مريم عامر ، امينة الفقي ، سلمى طارق ، ملك إياد.

فيما يتكون الجهاز الفنى من : ياسمين لطيف ، عزيزة محمود ، مى مسعد

والحكم الدولى للسباحة الفنية : إيمان عرام

وتنطلق اليوم الجمعة منافسات دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" وتستمر منافساتها حتى 11 أغسطس المقبل، حيث تشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها في أولمبياد باريس بواقع 149 لاعبا ولاعبة و 16 لاعبا احتياطيا؛ 79 من الرجال و52 من السيدات، في 24 لعبة أولمبية، منهم 4 لعبات جماعية: كرة القدم - كرة اليد - كرة الطائرة بالإضافة الى كرة الطائرة الشاطئية سيدات.