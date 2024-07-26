شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلي والمصري فى الدوري قبل مواجهة الليلة؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي فريق النادي الأهلي مع النادي المصري فى التاسعة مساء اليوم باستاد برج العرب، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر للدوري الممتاز لكرة القدم. ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 66 نقطة بعدما خاض 26 مباراة، حقق الفوز في 21 لقاءً وتعادل فى 3 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدفاً وتلقت شباكه 23.

فيما يحتل المصري البورسعيدى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 15 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 39 هدفا وتلقت شباكه 36.

فاز الأهلى على بيراميدز بهدف دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل المصري البورسعيدى مع المقاولون بهدف لكل فريق في آخر ظهور بالمسابقة.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.