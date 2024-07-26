شكرا لقرائتكم خبر عن خطة محكمة لتأمين مباراة الأهلى والمصرى بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلى و المصري البورسعيدى فى التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري المصري .

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير ومنع اصطحاب الشماريخ واللافتات المسيئة، وتأمين ممرات اللاعبين وطاقم التحكيم الأجنبي.

وحقق الأهلى 15 انتصارا متتاليا فى الدوري المصري ليعزز فرصه فى الحفاظ على لقبه كبطل للمسابقة لاسيما بعد تتويجه بطلا لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.



وتعد مباراة الأهلى والمصري مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.