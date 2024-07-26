شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وبيراميدز بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وبيراميدز في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير ومنع اصطحاب الشماريخ واللافتات المسيئة، وتأمين ممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

ويحتل الزمالك المركز السادس بجدول الدوري برصيد 45 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 42 هدف وتلقت شباكه 27 هدف. وفى المقابل يحتل بيراميدز المركز الاول برصيد 68 نقطة بعدما خاض 29 مباراة حقق الفوز في 21 لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 51 هدف وتلقت شباكه 21 هدف.