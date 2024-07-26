شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الزمالك يعلن ضم فرجاني ساسي قادما من النصر السعودى والان مع تفاصيل الخبر

في مثل هذا اليوم 26 يوليو 2018 ، أعلن نادى الزمالك عبر حسابه الرسمي تعاقده مع الدولى التونسى فرجانى ساسى قادماً من النصر السعودى.

وصنع فرجانى ساسى رحلة مميزة بالقميص الأبيض طيلة ثلاث سنوات لعب خلالها 103 مباريات فى مختلف المسابقات بمعدل دقائق 8391 دقيقة، وسجل 16 هدفا وصنع 17 لزملائه.

فرجاني ساسي حصد مع الزمالك 4 بطولات رسمية هي الكونفدرالية الأفريقية وكأس مصر وكأس السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي، بالإضافة إلى البطولة الودية كأس السوبر المصري السعودي.

فرجانى ساسى ولد فى 18 مارس عام 1992 فى ولاية أريانة التونسية، وأصبح فارس ميت عقبة الأول، خطف قلوب عشاق الأبيض من الدقيقة الأولى، قبل أن يقرر الرحيل بنهاية عقده ويصدر تغريدة عبر حسابه على تويتر لوداع جمهور الزمالك قال فيها: "بكل فخر أعتز بالفترة الأهم في حياتي مع نادي الزمالك".



وأضاف، "ويعلم الله أننى أخلصت بذمة وأمانه لهذا الكيان داخل وخارج الملعب ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقي لي فى كل المحطات والخير فيما اختاره الله".