شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على المصري فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، اليوم الجمعة، لمواجهة المصري البورسعيدى بعدما انتزع المارد الأحمر فوزاً غالياً من أنياب منافسه بيراميدز بهدف دون رد سجله وسام أبو على في آخر ظهور بالدوري المصري.

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.30 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية للمصري البورسعيدى 9.20 مليون يورو

مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى مهمة فى رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره فى جدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز لضمان تحقيق انتصار جديد على المصري ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.