شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملفات على طاولة الأهلي.. حسم الدوري الـ44.. إنهاء الصفقات.. وتجديد العقود والان مع تفاصيل الخبر

3 ملفات مهمة على طاولة المناقشات داخل الجدران المغلقة فى النادي الأهلي في ظل التحضير للفترة المقبلة، ومع احتدام المنافسة على لقب الدوري المصري فى الموسم الحالي، مع وجود صراع قوى من جانب بيراميدز الذي يطمح في حصد أول لقب فى تاريخه.

أول الملفات التي تشغل إدارة الأهلي والجهاز الفني في الوقت الحالي هي التتويج بلقب الدوري، وتجميع أكبر عدد ممكن من النقاط فى المباريات الثماني المتبقية من أجل فرض قبضته على الدرع وبقاؤه فى الجزيرة للموسم الثاني على التوالي ورقم 44 فى تاريخ القلعة الحمراء.

ويعمل الأهلي على مواصلة الانتصارات في المباريات المتبقية وعدم فقدان أي نقطة لسرعة حسم الدرع وعدم الدخول في حسابات معقدة حال فقدان أية مباريات في أيا من المواجهات القادمة، حيث يرغب في عدم التوقف عن الانتصارات في المباريات المقبلة بدءا من مباراة المصري مساء الجمعة المقبل.

ثاني الملفات التي يرغب مسئولو النادي الأهلي في حسمها هي ملف الصفقات الجديدة التي يحتاجها مارسيل كولر لتدعيم صفوف الفريق الأحمر، بعدما حدد احتياجاته بالتعاقد مع مهاجم أجنبي وظهير أيسر ولاعب وسط وجناح، وتم حسم صفقة التعاقد مع مدافع جديد هو يوسف أيمن.

ويسابق مسئولو النادي الأهلي من أجل حسم أكثر من صفقة، مثل التونسي محمد علي بن رمضان فى مركز الوسط، والمغربي يحيى عطية الله فى الجبهة اليسرى، بينما جاري التفاوض مع أكثر من اسم لتدعيم مركز الجناح والمهاجم الصريح، علما بأن الأهلي رحل عنه كلا من أنتوني موديست وكريستو وفي الطريق اليو ديانج.

وثالث الملفات هى تجديد عقود اللاعبين، فى ظل رغبة الإدارة في توفير حالة من الاستقرار الفني والإدارية، حيث بدأت الملف بتجديد عقد محمد هاني وفي الطريق عمرو السولية، بينما سيتم التفاوض في المرحلة القادمة مع بعض الأسماء مثل محمد عبد المنعم ومحمد الشناوي وعلي معلول.

ويستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى فى التاسعة مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.