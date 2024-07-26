اخبار الرياضه

ماييلى والشيبى أبرز 6 غيابات عن بيراميدز أمام الزمالك الليلة فى الدوري

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ماييلى والشيبى أبرز 6 غيابات عن بيراميدز أمام الزمالك الليلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الجمعة، 26 يوليو 2024 01:15 م

 

مباراة الليلة بمثابة محطة فاصلة فى مشوار بيراميدز نحو الحفاظ على قمة الدوري لاسيما بعد خسارة 6 نقاط في مباراتى الأهلى، ما أضعف حظوظ الفريق السماوى فى التتويج بالدوري للمرة الأولى بتاريخه.

ويغيب عن بيراميدز أمام الزمالك كل من: محمود مرعي وأحمد توفيق وفيستون ماييلي ومحمد الشيبي بسبب الإيقاف، وكريم حافظ وعلي جبر للإصابة.

وجاءت قائمة بيراميدز مكونة من:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - محمود زلاكة - يوسف أسامة - صامويل أومسا

خط الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي - دودو الجباس.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements