شكرا لقرائتكم خبر عن ماييلى والشيبى أبرز 6 غيابات عن بيراميدز أمام الزمالك الليلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

مباراة الليلة بمثابة محطة فاصلة فى مشوار بيراميدز نحو الحفاظ على قمة الدوري لاسيما بعد خسارة 6 نقاط في مباراتى الأهلى، ما أضعف حظوظ الفريق السماوى فى التتويج بالدوري للمرة الأولى بتاريخه.

ويغيب عن بيراميدز أمام الزمالك كل من: محمود مرعي وأحمد توفيق وفيستون ماييلي ومحمد الشيبي بسبب الإيقاف، وكريم حافظ وعلي جبر للإصابة.

وجاءت قائمة بيراميدز مكونة من:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - محمود زلاكة - يوسف أسامة - صامويل أومسا

خط الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي - دودو الجباس.