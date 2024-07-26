أولمبياد باريس 2024.. منتخب السباحة التوقيعية يطير إلى فرنسا

ياسر رشاد - القاهرة - غادر صباح اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس المنتخب الوطني للسباحة التوقعية ليلحق بالبعثة الأولمبية المصرية في فرنسا للمشاركة في الأولمبياد التي تنطلق رسميا اليوم الجمعة .

ويتكون المنتخب الوطني من اللاعبات :

نيهال نبيل ، هنا هيكل ، نادين وسام ، سندس احمد ، فريدة عمرو ، مريم عامر ، امينة الفقي ، سلمى طارق ، ملك إياد.

فيما يتكون الجهاز الفنى من :

ياسمين لطيف ، عزيزة محمود ، مى مسعد

والحكم الدولى للسباحة الفنية :

إيمان عرام

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.