باريس 2024.. انسحاب بطلة الدنمارك في الدراجات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الدنماركية سولبيورك مينكة لاعبة الدراجات إنسحابها من منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 قبل ساعات من الإنطلاق الرسمي للدورة.

وأجبرت سولبيورك المتخصصة في سباقات الطريق من الإنسحاب بعد تعرضها لإصابة قوية خلال التدريبيات.

وتعرضت لاعبة الدراجات الدنماركية لحادث خلال التدريبات بعد إصطدامها بسيارة ما تسبب في إصابتها بكسر في الترقوة.

وقام الإتحاد الدنماركي للدراجات بإستدعاء اللاعبة ريبيكا كورنر بطلة سباقات الطريقة لتحل بدلاً من سولبيورك مينكة في منافسات باريس 2024.

ومن المقرر أن ينطلق حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الصيفية "أولمبياد باريس 2024"، بحضور الرياضيون الممثلون لـ206 لجنة أولمبية وطنية، وحوالي 120 قائد دولة ورؤساء حكومات.

وسيقام حفل الافتتاح خارج أسوار ملاعب المستطيل الأخضر، حيث ستفتح باريس 2024 نهجاً جديداً، بإقامة الحفل على طول شريان نهر السين الفرنسي، رغم التحذيرات الاستخباراتية الأمريكية.