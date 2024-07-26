بدء إختبارات الفرق المشاركة فى دورى اتحاد الكرة بنادي جامعة حلوان

ياسر رشاد - القاهرة - أقيمت اليوم اختبارات اختيار الفرق للمشاركة في دوري الإتحاد المصري لكرة القدم المعتمدة من الاتحاد المصرى لكرة القدم مواليد ٢٠٠٧/٢٠٠٦/٢٠٠٥ للمشاركة في منافسات هذا الموسم وذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس مجلس إدارة نادى جامعة حلوان، بتكليف من الدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذى لنادى جامعة حلوان ، وإشراف كابتن محمد حسنين المدير الفنى لاكاديمية نادي جامعة حلوان لكرة القدم

ومن المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ اختبارات مواليد ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩ / ٢٠١٠ / ٢٠١١ من الساعة ٥ حتى ٨ مساء.

حيث ⁠تقام جميع الاختبارات بملاعب نادي الجامعة داخل الحرم الجامعي، وتتم الاختبارات على يد نخبه من المتخصصين للاختيار بعنايه وشفافية.

ويمكن الحصول على استمارة الاختبار بالمقر الادارى للنادى داخل الصالة المغطاه الدور الثانى بتكلفة خمسون جنيها.