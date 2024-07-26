استدعاء مهاجم 6 أكتوبر لمعسكر منتخب الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظم محمد هاني رشاد مهاجم فريق 6 أكتوبر في معسكر منتخب الشباب مواليد 2005 والذي يقوده وائل رياض شيتوس بعدما تم استدعاء المهاجم الشاب للانخراط في المعسكر الذي سينطلق بعد غدا السبت في مشروع الهدف خلال الفترة من 27 يوليو الجاري وحتى 31 من نفس الشهر.. وهو احد المعسكرات التي يقيمها الجهاز الفني استعدادا لبطولة أمم أفريقيا للشباب والمقرر إقامتها العام المقبل 2025.

محمد هاني رشاد مهاجم فريق 6 أكتوبر يحيد اللعب أيضا في اكثر من مركز منها الجناح الأيمن والجناح الايسر وهو هداف فريقه على مدار الثلاث سنوات الماضية وتم تصعيده للفريق الأول وهو في عمر 17 عام..

محمد يتمتع بالقدرة التهديفية الجيدة واجادة اللعب في أكثر من مركز وهو الأمر الذي دفع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة وائل رياض لضمه للاستفادة من وجوده خلال فترة المعسكر..