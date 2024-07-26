الكانوي والكياك يشكل لجنة لمتابعة التحقيقات في حادث غرق لاعب نادي الكهرباء

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاتحاد المصري للكانوي والكياك في بيان له اليوم، عن اخر مستجدات التحقيق في حادث غرق لاعب الكانوي بنادي الكهرباء في وقت سابق بنهر النيل.

وأوضح الاتحاد أن تحقيقات النيابة العامة مستمرة لكشف ملابسات الحادث

لافتا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد عقد اجتماعا طارئا لبحث الموقف كاملا.

وتابع بأنه تم اتخاذ قرار بتشكيل لجنه لمراجعة عوامل الأمن و السلامه بالنادي و تضم كل من: عميد دكتور خالد سمير نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد و عضو اللجنه العليا لمبادرة مصر بلا غرقي رئيسا للجنه و عضوية اللواء احمد كامل عضو مجلس الإداره و المدير الفني السابق للمنتخب المصري و رئيس اللجنه العليا للحكام سابقا والدكتور حازم الروبي عضو اللجنه العلميه للاتحاد و منسق عام مبادرة مصر بلا غرقي وعمر سلطان رئيس لجنة تأمين المجري بالاتحاد و خبير السلامه المهنية.

وقامت اللجنه بعمل زيارة ميدانية للنادي لمراجعة اجراءات الامن و السلامة والتأكد من اتباع كافة التعليمات.

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