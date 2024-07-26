شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب علي ماهر أمام الأهلي قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق النادي الأهلي نظيره المصري في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر للدوري الممتاز لكرة القدم، تقام المباراة فى التاسعة مساء اليوم باستاد برج العرب.

وتتميز مواجهات النادي الأهلي وفرق علي ماهر بالندية والإثارة، حيث سبق وواجه علي ماهر النادي الأهلي في 13 مباراة خلال قيادته لـ4 أندية مختلفة، وجاءت نتائجه أمام الأهلي كالتالي:

واجه علي ماهر الأهلي في: 13 مباراة

فاز علي ماهر في: مباراة واحدة بربع نهائي كأس مصر

تلقى علي ماهر الهزيمة في: 9 مباريات

تعادل على ماهر فى 3 مواجهات

مع المصري

ـ الدور الثاني الموسم الماضي: الهزيمة من الأهلي 4/2

ـ الدور الأول الموسم الماضي: الهزيمة من الأهلي 2/1

مع إنبي

ـ الدور الثاني موسم 2018/2019: الهزيمة من الأهلي 2/0

ـ الدور الأول موسم 2018/2019: الهزيمة من الأهلي 2/1

مع الأسيوطي

ـ ربع نهائي كأس مصر موسم 2017/2018: فاز على الأهلي 1/0

ـ الدور الثاني موسم 2017/2018: الهزيمة من الأهلي 1/0

ـ الدور الأول موسم 2017/2018: الهزيمة من الأهلي 1/0

مع فيوتشر

- الدور الاول لدوري الموسم قبل الماضى: التعادل 1/1 مع الاهلى

- الدور الثانى لدورى الموسم قبل الماضى: الاهلى 4/ 0 فيوتشر

- الدور الأول لدوري للموسم الماضى: التعادل 1/1 مع الاهلى

- الدور الثانى لدورى للموسم الماضى: الأهلى 0/ 0 فيوتشر

- مع المصري

- ربع نهائي كأس مصر 2023: خسر 2-1 من الاهلى

- الدور الثانى للدوري الموسم الماضى : خسر 4-0