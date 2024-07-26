شكرا لقرائتكم خبر عن 151 مباراة جمعت الأهلى والمصري قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفاً ثقيلاً على المصري البورسعيدى فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

وتعد مباراة الليلة بمثابة محطة مهمة في مشوار الفريقين حيث يرغب الاهلى في مواصلة قطار الانتصارات للزحف نحو قمة المسابقة، فيما يرغب المصري في تعزيز تواجده بالمربع الذهبى.

151 مباراة جمعت الأهلى والمصرى ( 126 بالدوري+ 23 بالكأس + لقاء بالسوبر+ لقاء بكأس الرابطة)، حقق المارد الأحمر 89 فوزاً من بينها فوز اعتبارى لانسحاب المصري من كأس الرابطة، و25 فوزاً للمصرى، فيما انتهت 37 مباراة بالتعادل.

سجل الأهلى 236 هدفاً في شباك المصري، من بينها 3 أهداف اعتبارية لانسحاب المصري، فيما سجل أبناء بورسعيد 116 هدفاً، و5/0 هو أكبر فوز للأهلى على المصري.

لعب الفريقان 126 طوال تاريخ الفريقين بالدوري، كانت المباراة الأولى يوم 5 نوفمبر 1948 في الموسم الأول للدوري العام، وفاز الأهلي 3- صفر، أحرزها صالح سليم وفؤاد صدقي ومحمد لهيطة، وآخر مباراة في الدور الأول هذا الموسم يوم 19 سبتمبر 2023 وانتهت بفوز الأهلي 4-صفر، أحرزها بيرسي تاو هدفين وهدف لكل من رضا سليم وكريم فؤاد.

فاز الأهلي في 70 مباراة وفاز المصري في 20 مباراة وتعادل الفريقان في 36 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 180 هدفا مقابل 92 هدفاً أحرزها لاعبو المصري.

وكان أكبر فوز في لقاءات الفريقين بنتيجة 4- صفر، وحققها الأهلي ثلاث مرات، الأولى في 15 مارس 1979، والثانية في 8 سبتمبر 1998، والثالثة في 19 سبتمبر 2023، والفوز 4-1 مرتين، و4-2 مرة واحدة، و3- صفر خمس مرات، وأكبر فوز للمصري 3- صفر مرتين.

ويعد السيد الضيظوي هداف مباريات الفريقين بالدوري العام، أحرز الضيظوي عشرة أهداف، منها سبعة للمصري وثلاثة للأهلي، ويتصدر كل من صالح سليم ومحمود الخطيب وشريف عبد المنعم وحسام حسن قائمة هدافي الأهلي في مرمى المصري برصيد خمسة أهداف لكل منهم، ثم فؤاد صدقي وتوتو وأحمد مكاوي وطه إسماعيل وأحمد بلال برصيد أربعة أهداف لكل منهم، بينما يتصدر السيد الضيظوي قائمة هدافي المصري في مرمى الأهلي برصيد سبعة أهداف، يليه كل من محمد شاهين ومحمد سلامة "إينو" برصيد أربعة أهداف لكل منهما.



