شكرا لقرائتكم خبر عن كمال درويش: اصبروا على اللاعبين وأتوقع تتويج البعثة المصرية بـ10 ميداليات والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور كمال درويش، رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة ورئيس نادي الزمالك الأسبق، أن الدراسات الفنية بناءً على نتائج اللاعبين المصريين في البطولات العالمية والتصنيف العالمي لكل اللاعبين فى ألعابهم المختلفة تؤكد أن البعثة المصرية ستحصد من 6 إلى 10 ميداليات أولمبية فى أولمبياد باريس.

وقال كمال درويش لليوم السابع، أطالب الجماهير المصرية بالصبر على اللاعبين لأن ليس جميع المنافسات سننافس عليها، ولكن هناك بعض الألعاب سننافس على ميداليات أولمبية من خلالها.

وأضاف رئيس نادي الزمالك الأسبق، أن هناك معدين نفسيين مع البعثة المصرية يعملون على تأهيل اللاعبين نفسيا قبل وبعد المنافسات.