شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر مداعبا حازم إمام بعد مباراة الأساطير بمهرجان العلمين: "عندنا 30 سنة وبنلاعب ناشئين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داعب الصقر أحمد حسن ، نجم منتخب مصر السابق، زميله حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب الوطنى السابق عقب مباراة الأساطير التى أقيمت على هامش مهرجان العلمين الجديدة وانتهت بفوز منتخب الأندية المصرية على أساطير الأهلى والزمالك بخمسة أهداف مقابل أربعة.

وقال الصقر لحازم إمام، "إحنا فى التلاتينيات وبنلاعب لاعيبه ناشئين لسه"، ليرد حازم: "راجعين إن شاء الله.. أسبوعين كدا نشتغل وهنرجع تانى".

من جهته وجه الناقد الرياضي فتحي سند رسالة شكر إلى أسامة الشيخ رئيس قطاع قنوات الرياضة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد إتاحة الفرصة لإقامة مباراة الأساطير على هامش مهرجان العلمين الجديدة، وقال سند في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "اليوم جربت مهنة التدريب وأشكر أسامة الشيخ على إنه أتاح لي هذه الفرصة".

وأضاف حازم إمام نجم الكرة المصرية السابق: "أتمنى أن تقام مباراة أساطير كل أسبوعين بين كباتن الأهلي والزمالك".

وحقق منتخب الأندية المصرية الفوز على أساطير الأهلى والزمالك بخمسة أهداف مقابل أربعة، فى المباراة التي أقيمت بينهما على الملعب الخماسي المطل على البحر في مدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

وافتتح عبد الستار صبري اهداف منتخب الأندية بهدف رائع بكعب القدم في شباك أمير عبد الحميد، وأضاف حسام حسن نجم المصري السابق الهدف الثاني بعد مرواغته لأحمد حسن ووضعها في شباك أمير عبد الحميد في آخر ثواني الشوط الاول.

ونجح حسام حسن نجم المصري السابق، في إحراز هدف منتخب الاندية الثالث، ورد عبد الحليم على أحمد حسام ميدو بهدفين متتاليين لتقليص الفارق لأساطير الأهلي والزمالك، لتصبح النتيجة 3 / 2 لمنتخب الاندية.

وسجل عبد الستار صبري الهدف الرابع بعدما راوغ أمير عبد الحميد في لقطة من الزمن الجميل، ورد هشام حنفي بهدف صاروخي لأساطير الأهلي والزمالك، ثم تعادل تامر بجاته لأساطير الأهلي والزمالك بالهدف الرابع، ثم عاد حسام حسن وسجل الهدف الثالث له والخامس لمنتخب الأندية لتصبح النتيجة 5 /4.