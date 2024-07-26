شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى على رأس 12 لاعبا يسجلون غياباً عن الزمالك أمام بيراميدز الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع بيراميدز باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويعاني الزمالك في مباراة الليلة بعد إصابة محمد صبحي حارس مرمي الفريق بشرخ في الكتف، وعدم وجود محمد عواد فى قائمة المباراة، ما يجعل الجهاز الفني سيعتمد على الحارس الصاعد محمود الشناوي.

ويغيب أيضا عن الزمالك حمزة المثلوثي ومهاب ياسر بسبب الحصول علي الإنذار الثالث الذي حصل عليه فى لقاء الزمالك الأخير.

فيما يغيب عن الزمالك الرباعى أحمد سيد زيزو وزياد كمال ومحمد شحاتة وحسام عبد المجيد للتواجد مع المنتخب الاوليمبى في أولمبياد باريس.

كما يغيب يوسف أوباما للإصابة ومحمد عبد الشافى وأحمد حمدى ومحمود الونش بسبب التأهيل .

ويحتل الزمالك المركز الخامس من برصيد 48 نقطة من أصل 27 مباراة، بينما يتواجد بيراميدز في صدارة الترتيب ترتيب جدول الدوري العام برصيد 68، من أصل 29 مواجهة.