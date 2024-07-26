روما يقترب من حسم صفقة جناح يوفنتوس

ياسر رشاد - القاهرة - توصل نادي روما الإيطالي لإتفاق نهائي مع يوفنتوس لضم ماتياس سولي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال فابريزيو رومانو خبير سوق الإنتقالات أن روما يوفنتوس توصلا لإتفاق مبدئي مساء الأربعاء الماضي حيث يعمل كلا الناديين على إنهاء الأوراق الرسمية الخاصة بالصفقة في الوقت الحالي.

وتصل قيمة إنتقال ماتياس سولي إلى 26 مليون يورو إضافة لـ 10 % يحصل عليها يوفنتوس قيمة بيع اللاعب مستقبلاً لأي نادٍ آخر.

ويوقع ماتياس سولي عقداً يمتد لخمسة مواسم مقبلة بعد موافقة دانييلي دي روسي المدير الفني لفريق العاصمة الإيطالية.