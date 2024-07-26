باريس 2024.. الإرتباك يسيطر قبل حفل إفتتاح الأولمبياد

ياسر رشاد - القاهرة - تسببت أعمال التخريب التي طالت شبكة السكة الحديد في فرنسا في حالة من القلق قبل ساعات من إنطلاق حفل الإفتتاح المنتظر لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال جان بيير فاراندو رئيس شبكة السكك الحديدية أن اليوم يعد يوماً حزيناً بعد الهجوم على الفرنسيين على حد تعبيره.

ويتوقع ان يتسبب هذا العطل في السكك الحديدية في إفساد خطة العديد من الفرنسيين الذين سيحاولون الوصول إلى العاصمة باريس للإستمتاع بالألعاب الأولمبية.

من جانبها أكدت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 انها تعمل في الوقت الحالي على تقييم الوضع بحد الأحداث الاخيرة.

وأشارت اللجنة في بيان مقتضب أنها على تواصل مع شبكة السكك الحديدية الفرنسية على تقييم الوضع بعد الحوادث التي أثرت على خطوط شمال وشرق السكحك الحديدية.