باريس 2024.. صافرة نيوزلندية لمباراة مصر وأوزبكستان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، عن طاقم تحكيم مباراة المنتخب الأوليمبي وأوزبكستان والمقرر لها مساء غداً السبت.

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ويدير مباراة مصر وأوزبكستان الحكم النيوزيلندي كاوانا واو كامب كيرك، ويعاونه كلا من إسحاق تريفيس مساعد أول، برنارد موتوكيرا مساعد ثاني، و أوديت هاميلتون حكماً رابعاً.

فيما يتولي تقنية الفيديو الحكم بريسيلا يانسن ويساعده فيلاسكيز بيدرو.

وكان المنتخب الأوليمبي تعادل سلبياً مع الدومينيكان في المباراة التي أقيمت بينهما يوم لأربعاء الماضي في إطار منافسات الجولة الأولي لمنافسات دور المجموعات في أولمبياد باريس 2024.