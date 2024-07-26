باريس 2024.. توماس باخ: لدينا ثقة كاملة في السلطات الفرنسية

ياسر رشاد - القاهرة - علق توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية على الأحداث الجارية في فرنسا قبل ساعات من حفل إفتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتعرض شبكة السكك الحديدية الفرنسية لهجمات تخريبية اليوم الجمعة ما تسبب في تأخر سفر الألاف من الأشخاص، حيث قدر عدد المتضررين من هذه الأحداث بنحو 800 ألف شخص وفقاً لتصريحات رئيس شبكة السكك الحديدية.

وقال توماس باخ في تصريحات لبي بي سي: “ لدينا ثقة كاملة في السلطات الفرنسية للتعامل مع الوقف ، ليس لدينا أية مخاوف ”.

وأضاف باخ: “ السلطات الفرنسية تحصل على مساعدة من 180 جهاز إستخبارات آخر حول العالم في الوقت الحالي ”.

وأتم: “ لدينا اسباب وجيهة للثقة الكاملة في السلطات الفرنسية ”.