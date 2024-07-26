رئيس بيراميدز يشكو عضو مجلس الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - قدم ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدزشكوى رسمية في لجنة الانضباط ضد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الاهلي على هامش أحداث مباراة الفريقين.

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وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز يتقدم بشكوى ضد المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في لجنة الانضباط ويتهمه بالتعدي عليه بالالفاظ والبصق خلال مواجهة الفريقين الاخيرة في الدوري وسيتم تحويله للتحقيق من قبل لجنة الانضباط”.

وكان الأهلي حقق فوزاً ثميناً على نظيره بيراميدز بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأثنين الماضي ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري المصري.