روما الايطالي يقترب من خطف هدف اتلتيكو مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - اكدت تقارير صحفية اسبانية ان المفاوضات بين نادي اتلتيكو مدريد و مهاجم فريق جيرونا الاسباني ارتيم دوفبيك تعثرت بعد عدم الوصول الى اتفاق بين النادي والاعب حول شروط تعاقده الشخصي مع نادي العاصمة الاسبانية .

وكان الاوكراني أرتيم دوفبيك قد غاب عن تدريبات فريق جيرونا صباح الخميس مما رجح امكانية انتقاله بشكل نهائي الى اتلتيكو مدريد بعد ان النادي الاسباني هو النادي الاقرب لضمه الا ان تطورات جديدة كشفتها صحيفة الماركا الاسبانية اكدت ان مهمة اتلتيكو مدريد لضم دوفبيك لن تكون سهلة .

صحيفة الماركا الاسبانية كشفت ان توترا حدث بين مسئولي اتلتيكو مدريد و وكيل الاعب خلال المفاوضات وان وكيل أرتيم دوفبيك غادر المفاوضات بعد عدم الاتفاق على المقابل المادي الذي سيحصل عليه الاعب في مفاجأة كبيرة مؤكدة ان على اتلتيكو مدريد ابداء مرونة في المفاوضات حال رغبته في انهاء الصفقة .

في المقابل فأن الماركا اكدت ان نادي روما الايطالي يبدو جاهزا بعرض لضم ارتيم دوفبيك مقابل 35 مليون يورو الى جانب بعد الاضافات لنادي جيرونا بخلاف الموافقة على طلبات الاعب المادية وسيقدم هذا العرض لنادي جيرونا خلال الساعات القادمة وهو ما يضع اتلتيكو مدريد في موقف صعب لاتمام الصفقة خاصة وان مسئولي جيرونا سيفضلون بيع الاعب لنادي خارج الدوري الاسباني بدلا من اتقاله الى اتلتيكو مدريد احد المنافسين في الموسم الماضي على المراكز المتقدمة .