غيابات بالجملة في صفوف الزمالك أمام بيراميدز اليوم في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يعاني الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز من كثرة الغيابات التي ضربت الأبيض قبل مواجهة بيراميدز مساء اليوم الجمعة فى الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ١٨ لبطولة الدوري الممتاز، المقررة لها باستاد القاهرة الدولى.

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ويغيب عن صفوف القلعة البيضاء كلا من محمود حمدي الونش، أحمد حمدي ومحمد عبد الشافي، محمد صبحي للإصابة ، بالإضاقة إلي إيقاف مهاب ياسر وحمزة المثلوثي بسبب تراكم البطاقات الصفراء، إلي جانب غياب أحمد مصطفى "زيزو"، محمد شحاتة، زياد كمال، حسام عبد المجيد للتواجد مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بباريس.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري:

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في العاشرة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري:

تُنقل مباراة الزمالك وبيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز بشكل حصري عبر فضائية أون تايم سبورتس.