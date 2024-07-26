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الكشف عن حكم مباراة مصر ضد أوزبكستان في أولمبياد باريس 2024

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منتخب مصر الأولمبي

منتخب مصر الأولمبي

يستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهة نظيره أوزبكستان ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات أولمبياد باريس 2024.

تعادل منتخب مصر الأولمبي، أمام نظيره جمهورية الدومينيكان، سلبيًا بدون أهداف في أولى جولات بطولة أولمبياد باريس 2024.

وأوقعت قرعة أولمبياد باريس 2024 المنتخب المصري الأوليمبي في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزباكستان.

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حكم مباراة مصر وأوزبكستان في أولمبياد باريس

حكم ساحة: كاوانا واو كامب كيرك (نيوزيلندي).

حكم مساعد أول: إسحاق تريفيس (نيوزيلندي).

حكم مساعد ثاني: برنارد موتوكيرا (جزر السولومون)

حكم رابع: أوديت هاميلتون (جاميكا)

حكم فيديو: بريسيلا يانسن (هولندا).

حكم مساعد فيديو: فيلاسكيز بيدرو (جواتيمالا).

ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالي:

1- إسبانيا برصيد 3 نقاط.

2- مصر برصيد نقطة واحدة.

3- الدومينيكان برصيد نقطة واحدة.

4- أوزبكستان دون رصيد من النقاط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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