الكشف عن حكم مباراة مصر ضد أوزبكستان في أولمبياد باريس 2024

يستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهة نظيره أوزبكستان ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات أولمبياد باريس 2024.
تعادل منتخب مصر الأولمبي، أمام نظيره جمهورية الدومينيكان، سلبيًا بدون أهداف في أولى جولات بطولة أولمبياد باريس 2024.
وأوقعت قرعة أولمبياد باريس 2024 المنتخب المصري الأوليمبي في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزباكستان.
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حكم مباراة مصر وأوزبكستان في أولمبياد باريس
حكم ساحة: كاوانا واو كامب كيرك (نيوزيلندي).
حكم مساعد أول: إسحاق تريفيس (نيوزيلندي).
حكم مساعد ثاني: برنارد موتوكيرا (جزر السولومون)
حكم رابع: أوديت هاميلتون (جاميكا)
حكم فيديو: بريسيلا يانسن (هولندا).
حكم مساعد فيديو: فيلاسكيز بيدرو (جواتيمالا).
ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالي:
1- إسبانيا برصيد 3 نقاط.
2- مصر برصيد نقطة واحدة.
3- الدومينيكان برصيد نقطة واحدة.
4- أوزبكستان دون رصيد من النقاط.