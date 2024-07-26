مدرب النصر السعودي يوجه صدمة للجماهير

تلقت جماهير نادي النصر السعودي، صدمة قوية بعد تصريحات المدرب البرتغالي لويس كاسترو، قبل بداية الموسم الكروي الجديد 2023 – 2024.

وقال لويس كاسترو مدرب النصر السعودي، إن سوق الانتقالات الصيفية الجاري لن يشهد صفقات كبرى.

وأضاف المدرب البرتغالي عبر صحيفة “ريكورد” البرتغالية: “نمتلك بينتو في حراسة المرمى، إيمريك لابورت وألكيس تيليس في الدفاع، بروزوفيتش وأوتافيو في وسط الملعب، ماني وتاليسكا ورونالدو في المقدمة، هذه ثمان خانات أجنبية”.

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وتابع: “هدفنا الموسم المقبل هو الفوز بالبطولات، تم إقصاءنا الموسم الماضي من دوري الأبطال بسبب ركلات الترجيح، ومن كأس الملك أيضا”.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره التعاون يوم 14 أغسطس المقبل في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.