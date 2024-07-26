ممدوح عيد يشكو عضو إدارة الاهلي ويتهمه بالتعدي عليه

تقدم ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، بشكوى رسمية في لجنة الانضباط ضد عضو مجلس إدارة النادي الاهلي.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز يتقدم بشكوى ضد المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في لجنة الانضباط ويتهمه بالتعدي عليه بالالفاظ والبصق خلال مواجهة الفريقين الاخيرة في الدوري وسيتم تحويله للتحقيق من قبل لجنة الانضباط”.

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وتمكن النادي الاهلي من الفوز على نظيره بيراميدز اليوم الإثنين بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت مباراة الاهلي ضد بيراميدز، الكثير من الأحداث خلال المباراة وبعدها، حيث تم طرد المغربي محمد الشيبي، بعد تدخله العنيف على حسين الشحات.

وبعد نهاية المباراة انتشر فيديو لمهاجم بيراميدز، مروان حمدي، وهو يسب جمهور النادي الأهلي.