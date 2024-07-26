واقعة التجسس في أولمبياد باريس 2024.. إقالة مدربة منتخب كندا وترحيل وانسحاب

أعلنت اللجنة الأولمبية الكندية، استبعاد (بيف بريستمان) مدربة المنتخب الأولمبي الكندي للسيدات، بعد فضيحة التحسس.

وجاء قرار الاتحاد الكندي لكرة القدم بإيقاف بريستمان، بسبب قيام أحد أعضاء الفريق بتشغيل طائرة مسيرة فوق مقر تدريب منتخب نيوزيلندا للسيدات في سانت إيتيان ما وصف بـ “فضيحة تجسس” على الفريق الآخر.

وكان جوزيف لومباردي محلل الأداء في منتخب كندا، عُوقب بالحبس لثمانية أشهر مع إيقاف التنفيذ بسبب أزمة التجسس.

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وبحسب الوكالة الفرنسية، فإن السلطات الفرنسية احتجزت أحد الأشخاص التابعين لمنتخب كندا لكرة القدم للسيدات المتواجد في مدينة سانت إيتيان بسبب استخدامه لطائرة بدون طيار.

وكشفت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، عن احتجاز أحد الأفراد التابعين لمنتخب كندا للسيدات وهو غير معتمد مع أفراد البعثة الرسمية للمنتخب، وذلك بسبب التجسس على تدريبات منتخب نيوزيلندا عن طريق طائرة بدون طيار.