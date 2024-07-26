الأغرب عبر التاريخ.. خريطة حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تفصلنا ساعات قليلة على انطلاق حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024"، والمقرر له مساء اليوم الجمعة، لكنه سيكون الأغرب عبر تاريخ الألعاب.

ويقام حفل افتتاح الألعاب الأولمبية، في القوارب على طول نهر السين، مرورا بـ معالم العاصمة الفرنسية باريس، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقام في حفل الافتتاح خارج الملعب، إذ أنه عادة ما يكون في ستاد رئيسي بالمدينة المنظمة.

ولكن باريس استخدمت نهرها الشهر، هذه المرة، ليقام في نهر السين وهو الشريان المائي الرئيسي في المدينة، ويصطف المشاهدون على الأرصفة.

تفاصيل حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية

ينطلق حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، من جسر أوسترليتز بجوار حديقة النباتات، ويواصل طريقه غربا لمسافة 6 كيلومترات على طول نهر السين، ويمر الحفل تحت الجسور التاريخية مثل، نوتردام ومتحف اللوفر.

ويصل الرياضيون على متن القوارب مع فرقهم الوطنية، وتنتهي الرحلة في الساحة المقابلة لبرج إيفل، وبعدها تم تنفيذ البروتوكولات الرسمية، وإشعال الشعلة الأولمبية وإعلان افتتاح أولمبياد باريس 2024 رسميا.

ويطفو ما يقرب من 100 قارب، يحمل نحو 10500 رياضي على طول نهر السين.

اقرأ أيضًا:

سرقة فريق الأولمبي الأسترالي أثناء السفر إلى أولمبياد باريس.. ما التفاصيل؟

"بالشال والهتافات".. البعثة الفلسطينية تصل مطار شارل ديجول استعدادا لأولمبياد باريس 2024 (فيديو)