"أزمة في حراسة المرمى وعودة الجزيري".. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

يواجه الزمالك نظيره بيراميدز، في التاسعة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الزمالك أزمة قبل قمة بيراميدز، بإصابة حارس مرمى الفريق محمد صبحي، بشرخ في عظمة العضد أعلى الكتف، ويخضع اللاعب لعلاج لمدة أربع أسابيع، فيما يغيب محمد عواد هو الآخر، بسبب استبعاده بقرار من جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

ويفاضل جوميز بين ثنائي فريق الشباب، محمود الشناوي (مواليد 2004) وعمر عبد العزيز (مواليد 2008).

وكشف مصدر لـ"الخليج 365"، اختيارات جوميز لمواجهة بيراميدز، ويعود المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري لتشكيل الزمالك، بعد تعافيه من الإصابة.

ويأتي التشكيل المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى، محمود الشناوي

خط الدفاع، أحمد فتوح، مصطفى الزناري، أحمد مجدي، عمر جابر

خط الوسط، نبيل دونجا، ناصر ماهر، عبد الله السعيد

خط الهجوم، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري، محمود شيكابالا

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 68 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز السادس برصيد 45 نقطة.

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