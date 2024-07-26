"بعد منع فرنسا ارتداء الحجاب".. ما مصير اللاعبات العربيات في أولمبياد باريس 2024؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أثارت تصريحات وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاسيترا، جدلا واسعا، بشأن حظر ارتداء الحجاب بالنسبة للاعبات الفرنسيات في أولمبياد باريس.

وقالت أميلي في ديسمبر الماضي، في تصريحات نقلتها الوكالة الروسية: "ممثلات وفودنا في فرقنا الفرنسية لن يرتدين الحجاب".

وواجه هذا القرار انتقادات واسعة، إذ قالت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء الماضي: "إن الحظر المفروض على ارتداء الرياضيات الفرنسيات للحجاب في الألعاب الأولمبية في باريس يكشف عن "النفاق التمييزي" للسلطات الفرنسية والضعف الجبان للجنة الأولمبية الدولية".

وسمح للعداءة الفرنسية سونكامبا سيلا التي تشارك في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، ارتداء قبعة تتضمن غطاء رأس بدلا من الحجاب، عقب اتفاق مبرم مع اللجنة الأولمبية الفرنسية.

ولكن السؤال الحالي هو موقف الرياضيين من الدول الأخرى وخاصة العربية، من ارتداء الحجاب في أولمبياد باريس 2024.

وينص الميثاق الأولمبي على: "ممارسة الرياضة حق من حقوق الإنسان، ويجب أن تتاح لكل فرد الفرصة لممارسة الرياضة دون أي نوع من أنواع التمييز"، وذكرت الوكالة الروسية، أنه من حق الرياضيين الآخرين ارتداء الحجاب.

اقرأ أيضًا:

سرقة فريق الأولمبي الأسترالي أثناء السفر إلى أولمبياد باريس.. ما التفاصيل؟

"بالشال والهتافات".. البعثة الفلسطينية تصل مطار شارل ديجول استعدادا لأولمبياد باريس 2024 (فيديو)