مصدر لـ"الخليج 365": السولية يوقع لهذا النادي خلال 48 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي لـ"الخليج 365"، تفاصيل العرض المقدم من نادي السويحلي الليبي إلى عمرو السولية لاعب وسط الفريق.

وقال المصدر: "وليد الترهوني مدير التعاقدات في النادي الليبي تواصل مع السولية ووكيله وحصل على موافقته باللعب للنادي الليبي".

وأضاف: "من المتوقع أن يقوم السولية بالتوقيع لمدة عامين والصفقة في طريقها للانتهاء بعد 48 ساعة".

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