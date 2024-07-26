صورة محمد صلاح بقميص فريق إسباني تثير الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أثارت صورة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر مع الإسباني أدريان سان ميجيل حارس مرمى ريال بيتيس، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والتقط أدريان صورة تذكارية مع صلاح، خلال وجودهما في معسكر الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا للموسم المقبل.

ويلتقي ريال بيتيس ليفربول، غدًا السبت، وديا ضمن الجولة التحضيرية للثنائي للموسم الجديد.

ونشر الحساب الرسمي لريال بيتيس عبر موقع التغريدات "إكس"، صورة لأدريان وهو يهدي صلاح قميص ريال بيتيس ويحمل اسم صلاح ورقمه.

ونشر حساب ريال بيتيس مقطع فيديو لأدريان وهو يهدي اليوناني كوستاس تسميكاس لاعب ليفربول، قميص للنادي يحمل اسمه ورقمه، وأشار في التغريدة إلى الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في الانتقالات، وكتب: "لم تتوقع حدوث ذلك يا رومانو".

ونشر نادي ريال بيتيس الفيديو عبر قناته على موقع "يوتيوب، وكتب: "صلاح وتسيميكاس يوقعان لريال بيتيس؟، نكتة أدريان مع زملائه السابقين في نادي ليفربول".