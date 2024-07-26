أزمة جديدة لإمام عاشور بسبب زوجته (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لإمام عاشور لاعب النادي الأهلي في حفل زفاف مروان عطية لاعب الفريق، قبل يومين، أثناء اشتباك الأول مع أحد المدعوين بسبب زوجته.

ولا تعد هذه هي الأزمة الأولى لإمام عاشور مع الجماهير بسبب زوجته، إذ أنه في نهاية يونيو السابق، اتهم إمام بالتعدي بالضرب على أحد أفراد الأمن بمول شهير في مدينة الشيخ زايد، ووصلت الأزمة إلى النيابة العامة.

وفي مايو 2023، كانت أولى أزمات إمام عاشور بسبب زوجته، حينها كان لاعبا في صفوف ميتلاند الدنماركي، وأثناء وجوده في القاهرة لاستكمال برنامجه العلاجي، اصطحب زوجته إلى أحد المولات في المنطقة ذاتها.

واشتبك إمام عاشور آنذاك مع 4 شبان أفصحت لهجتهم عن منشأهم بإحدى دول الخليج، وتطور الأمر بتدخل أفراد الأمن وانتهى بالتصالح في قسم الشرطة.

اقرأ أيضًا:

"الشناوي في حراسة المرمى".. التشكيل المتوقع للأهلي ضد المصري

أول تعليق من الأهلي بعد قرار رابطة الأندية بإيقاف الشيبي