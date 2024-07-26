شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات المصري البورسعيدى أمام الأهلي فى مباراة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفاً ثقيلاً على المصري البورسعيدى فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويفتقد المصري للثنائي كريم العراقي وأمادو با بسبب الإيقاف لحصولهما على الإنذار الثالث في الجولة الماضية أمام المقاولون العرب، كما يغيب عن الفريق البورسعيدي عصام ثروت الذي تعرض لإصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة، بالإضافة إلى الجزائري غيلاس قناوي والذي يتواجد في الجزائر بإذن من الجهاز الفني لإنهاء أموراً متعلقة بالتجنيد، كما يغيب أحمد عيد ومحمد طارق المتواجدين حالياً مع المنتخب الأولمبي استعداداً للمشاركة في أولمبياد باريس، وأخيراً أحمد أيمن منصور والذي تعرض في وقت سابق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، كما يغيب باهر المحمدى لظروف وفاة والده أمس.

وتعد مباراة الليلة بمثابة محطة مهمة في مشوار الفريقين حيث يرغب الأهلى في مواصلة قطار الانتصارات للزحف نحو قمة المسابقة فيما يرغب المصري في تعزيز تواجده بالمربع الذهبى.

وحقق الأهلى 15 انتصارا متتاليا فى الدوري المصري ليعزز فرصه فى الحفاظ على لقبه كبطل للمسابقة لاسيما بعد تتويجه بطلا لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

مباراة الأهلى والمصري مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره فى جدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.