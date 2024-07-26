شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات ملابسات وفاة محمد عمرو لاعب الكانوى غرقا فى النيل والان مع تفاصيل الخبر

عقد مجلس إدارة اتحاد الكانوى، برئاسة أيمن شويتة، اجتماعاً طارئاً لاتخاذ قرار فى ملابسات وفاة محمد عمرو مصطفى لاعب نادى الكهرباء خلال التدريبات الأسبوع الماضى.

واتخذ مجلس الادارة الطارئ قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة عوامل الأمن والسلامة بالنادي، وتم تشكيلها من العميد دكتور خالد سمير نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعضو اللجنة العليا لمبادرة مصر بلا غرقي رئيسا للجنة، وعضوية كل من اللواء أحمد كامل عضو مجلس الإدارة، والمدير الفني السابق للمنتخب المصري، ورئيس اللجنة العليا للحكام سابقا الدكتور حازم الروبي عضو اللجنه العلميه للاتحاد ومنسق عام مبادرة مصر بلا غرقي عمر سلطان رئيس لجنة تأمين المجري بالاتحاد وخبير السلامة المهنية.

وقامت اللجنة بالمرور على النادي لمراجعة إجراءات الأمن والسلامة.



جانب من الاجتماع



تدريبات الكانوى



معاينة التدريبات



اللجنة تبدأ عملها



جانب من اجراءات المعاينة