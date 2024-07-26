اخبار الرياضه

آخر تطورات ملابسات وفاة محمد عمرو لاعب الكانوى غرقا فى النيل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات ملابسات وفاة محمد عمرو لاعب الكانوى غرقا فى النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الجمعة، 26 يوليو 2024 03:05 م

عقد مجلس إدارة اتحاد الكانوى، برئاسة أيمن شويتة، اجتماعاً طارئاً لاتخاذ قرار فى ملابسات وفاة محمد عمرو  مصطفى لاعب نادى الكهرباء خلال التدريبات الأسبوع الماضى.

واتخذ مجلس الادارة الطارئ قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة عوامل الأمن والسلامة بالنادي، وتم تشكيلها من العميد دكتور خالد سمير نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعضو اللجنة العليا لمبادرة مصر بلا غرقي رئيسا للجنة، وعضوية كل من اللواء أحمد كامل عضو مجلس الإدارة، والمدير الفني السابق للمنتخب المصري، ورئيس اللجنة العليا للحكام سابقا الدكتور حازم الروبي عضو اللجنه العلميه للاتحاد ومنسق عام مبادرة مصر بلا غرقي عمر سلطان رئيس لجنة تأمين المجري بالاتحاد وخبير السلامة المهنية.

وقامت اللجنة بالمرور على النادي لمراجعة إجراءات الأمن والسلامة.

4de557df-b210-4217-a9f1-e40bbb6f8567
جانب من الاجتماع 

 

5f2a25a2-a654-420f-9207-b6cc9b727630
تدريبات الكانوى 

 

6d186765-48e5-40dd-ae40-f0a796f686b7
معاينة التدريبات 

 

252d1f62-f85f-4954-8148-e09cd2e6bb44
اللجنة تبدأ عملها 

 

8696e2d6-ab99-472e-acd2-48a867e48cd9
جانب من اجراءات المعاينة 

 

89302c9d-b1d9-407a-8180-7e27622af660
جانب من عملية المعاينة 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements