شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراتي الأهلى مع المصري والزمالك وبيراميدز الليلة والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم، الجمعة، اللقاءات المؤجلة في بطولة الدوري المصري ، حيث يلتقى الزمالك مع بيراميدز والأهلى مع المصري البورسعيدى، وتقام المباراتان فى التاسعة مساءً، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراتين..

س: ماهى القناة الناقلة لمباراتى الأهلى والزمالك الليلة؟

ج:تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلى مع المصري في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

س: ما هو موقف الأهلى والمصري فى الدوري؟

ج:يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 66 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 21 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدفاً وتلقت شباكه 23.

فيما يحتل المصري البورسعيدى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 15 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 39 هدفاً وتلقت شباكه 36.

س: ما هو موقف الزمالك وبيراميدز فى الدوري المصري؟

ج: يحتل الزمالك المركز السادس فى جدول الدوري برصيد 45 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 42 هدفاً وتلقت شباكه 27.

وفى المقابل، يحتل بيراميدز المركز الأول برصيد 68 نقطة بعدما خاض 29 مباراة حقق الفوز في 21 لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 21.

س: وماذا عن تشكيل الأهلى المتوقع أمام المصري؟

ج: يبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام المصري مكوناً من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، كريم فؤاد.

في خط الوسط: أليو ديانج، إمام عاشور، أكرم توفيق.

في الهجوم: بيرسى تاو، حسين الشحات، وسام أبو علي.

س: من يتولى حراسة عرين الزمالك أمام بيراميدز؟

ج: اقترب الحارس الشاب محمود أشرف "الشناوي" من الظهور فى حماية عرين الزمالك للمرة الأولى فى تاريخه أمام بيراميدز، ولم يظهر محمود الشناوي في أي مباراة رسمية مع نادي الزمالك منذ تصعيده للتدريب مع الفريق الأول.

وتم استبعاد محمد صبحي حارس مرمى الزمالك من قائمة الفريق التي تستعد مواجهة بيراميدز، بعد إصابته بشرخ في الكتف ، فيما تم استبعاد محمد عواد بسبب أزمة تمديد تعاقده.