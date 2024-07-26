شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك وبيراميدز مع صافرة محمد عادل قبل لقاء الليلة فى الدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز اليوم، الجمعة، لمواجهة بيراميدز بالدوري المصري بعدما أغلق صفحة مباراة الداخلية التي أقيمت مساء الأحد وفاز فيها الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ويتولى محمد عادل مهمة إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز كحكم ساحة، ويعاونه الثنائي سامي هلهل وشريف عبدالله كحكمين مساعدين، ومحمود الدسوقي حكمًا رابعًا.

ويتواجد محمود بسيوني كحكم لتقنية الفيديو، برفقة سمير جمال في منصب حكم فيديو مساعد.

وسبق وأدار محمد عادل مباراتين من قبل بين الزمالك وبيراميدز، انتهى كل منهما بالتعادل بين الفريقين، بنتيجة 1-1 ثم 0-0 في الموسم الماضي.

وتعد هذه أول مباراة يديرها محمد عادل لنادي بيراميدز في مسابقة الدوري هذا الموسم، بينما هي الرابعة للزمالك، بعدما قاد مواجهات الأبيض ضد كلا من: إنبي والذي انتهى بفوز الفريق البترولي بنتيجة 2-1، والبنك الأهلي والتي فاز بها الزمالك بهدف نظيف، والإسماعيلي والتي انتهت بالتعادل السلبي.

أدار الحكم محمد عادل 26 مباراة للزمالك فى جميع المسابقات قبل مواجهة اليوم أمام البنك الأهلى، فاز الأبيض في 14 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 5 مباريات، وأشهر الحكم الدولي 47 بطاقة صفراء على لاعبى الزمالك وبطاقة حمراء وحيدة، واحتسب 8 ركلات جزاء للفارس الابيض.

وأدار 17 مباراة لبيراميدز، وفاز الأخير في 7 لقاءات وخسر 3 مواجهات، وأشهر 34 بطاقة صفراء، وبطاقتين حمراوين.