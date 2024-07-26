شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي يتصدر هدافي الأهلي قبل مواجهة المصري.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويعتلى الفلسطينى وسام أبو علي صدارة هدافي الأهلي برصيد 11 هدفاً، ويحل إمام عاشور ثانياً برصيد 7 أهداف، وفى المركز الثالث الجنوب أفريقى بيرسى تاو برصيد 6 أهداف، بينما يأتي فى المركز الرابع كل من محمود كهربا برصيد 5 أهداف، وفى المركز الخامس حسين الشحات والمغربى رضا سليم برصيد 4 أهداف.

وحال سجل أبو علي 3 أهداف أو أكثر في مباريات الأهلي المتبقية بالدوري سيصبح هداف الدوري من الدور الثاني فقط بعدما تعاقد معه الأهلي في يناير الماضي وليس من بداية الموسم.

من جهته طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، لاعبيه بضرورة حصد الفوز الليلة لتعزيز فرصهم بالتتويج بالدوري،

ويغيب عن الأهلى في مباراة الليلة خالد عبد الفتاح للإيقاف بعد الطرد في لقاء بيراميدز، فيما يغيب طاهر محمد طاهر وعلى معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأحمد عبد القادر بسبب الإصابة، والثلاثي أحمد نبيل كوكا وحمزة علاء وكريم الدبيس، للانضمام إلى المنتخب الأولمبى.

ويعانى معلول من الإصابة بقطع فى وتر أكيليس، فيما يعانى عمرو السولية من شد فى عضلة السمانة، ويعانى أحمد عبد القادر من جزع فى الرباط الخارجي للركبة، ومحمود متولى من الإصابة بشد فى العضلة الضامة، ويعانى طاهر محمد طاهر من التواء في الكاحل.

وفي المقابل، طالب على ماهر المدير الفني للمصري البورسعيدى لاعبيه باستعادة عروضهم القوية وتحقيق الفوز على حامل اللقب من أجل تعزيز حظوظهم بإنهاء الموسم في المربع الذهبى للمسابقة.

ويفتقد المصري للثنائي، كريم العراقي وأمادو با بسبب الإيقاف لحصولهما على الإنذار الثالث في الجولة الماضية أمام المقاولون العرب، كما يغيب عن الفريق البورسعيدي عصام ثروت الذي تعرض لإصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة، بالإضافة إلى الجزائري غيلاس قناوي والذي يتواجد في الجزائر بإذن من الجهاز الفني لإنهاء أموراً متعلقة بالتجنيد، كما يغيب أحمد عيد المتواجد حالياً مع المنتخب الأولمبي استعداداً للمشاركة في أولمبياد باريس، وأخيراً أحمد أيمن منصور والذي تعرض في وقت سابق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.