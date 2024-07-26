شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 26 -7 - 2024 العديد من الأخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365، ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

من هو "الشناوى" حارس الزمالك الجديد قبل ظهوره أمام بيراميدز الليلة؟

اقترب الحارس الشاب محمود أشرف "الشناوي" من الظهور فى حماية عرين الزمالك للمرة الأولى فى تاريخه أمام بيراميدز ، فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري.. بيرسى تاو الشحات وأبو علي فى الهجوم

يحل فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفاً ثقيلاً على المصري البورسعيدى فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

رابطة الأندية تكشف سبب إيقاف الشيبى 3 مباريات بعد الطرد أمام الأهلي

كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة أن محمد الشيبي لاعب بيراميدز حصل على العقوبة الأكبر من لجنة المسابقات لأنه ارتكب 3 أخطاء، وهى اللعب العنيف، وعدم الامتثال للطرد، ومحاولة الاعتداء على حسين الشحات لاعب الأهلى.

سبب شكوى بيراميدز ضد إمام عاشور وخالد عبد الفتاح وتحويلهما للجنة الانضباط

قررت إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية تحويل شكوى بيراميدز ضد إمام عاشور وخالد عبد الفتاح وأعضاء مجلس الأهلي محمد الجارحي ومحمد سراج وسعد شلبي المدير التنفيذي للنادي للجنة الانضباط، على خلفية أحداث مباراة الفريقين التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي.

بيراميدز ينافس الأهلى على ضم بن رمضان من فرينكفاورزي المجرى

دخل مسئولو نادى بيراميدز فى منافسة جديدة مع الأهلى من أجل ضم التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاورزي المجري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كارباتي لفيف الأوكراني يطلب التعاقد مع محمود صابر لاعب بيراميدز

دخل نادي كارباتي لفيف الاوكراني في مفاوضات مع نادي بيراميدز لضم محمود صابر لاعب الفريق السماوي، وقدم النادي الأوكراني عرضاً رسمياً لبيراميدز لضم اللاعب.

بيراميدز يقدم عرضا 4 أضعاف الأهلى لضم عمر الساعى من الإسماعيلى

دخل مسئولو نادى بيراميدز فى منافسة شرسة مع الأهلى على ضم عمر الساعى لاعب وسط فريق الإسماعيلى من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.