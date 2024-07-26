شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك وبيراميدز في الدوري قبل لقاء الليلة؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الزمالك نظيره بيراميدز في التاسعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز السادس فى جدول الدوري برصيد 45 نقطة، بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 42 هدفاً وتلقت شباكه 27.

وفى المقابل، يحتل بيراميدز المركز الاول برصيد 68 نقطة بعدما خاض 29 مباراة حقق الفوز في 21 لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 51 هدفاً وتلقت شباكه 21.

وفاز الزمالك على الداخلية بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور فى المسابقة، فيما خسر بيراميدز من الأهلى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.